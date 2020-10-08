شؤون فلسطينية

الصحة تتسلم ثلاث سيارات اسعاف من كوريا الجنوبية

الصحة تتسلم ثلاث سيارات اسعاف من كوريا الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
 تسلمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ثلاث سيارات اسعاف مقدمة من حكومة كوريا الجنوبية ومؤسسة كويكا للتعاون الدولي، وشحنة من الأدوية الخاصة بمرضى (كوفيد-19) مقدمة من الحكومة الروسية.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم أقيمت في مقر وزارة الصحة برام الله، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، وممثلين عن الحكومتين الكورية والروسية، ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت الكيلة أن سيارات الاسعاف سيتم توزيعها لمركز كوفيد في محافظة بيت لحم، ومجمع فلسطين الطبي في محافظة رام الله والبيرة، والثالثة لإحدى المستشفيات في شمال الضفة الغربية، وذلك لمواجهة فيروس (كورونا) ومساعدة المرضى في نقلهم ضمن البروتوكولات الصحية، وتقديم الرعاية الصحية لهم.

كما استلمت الوزارة شحنة من الأدوية الخاصة بمرضى كوفيد، قدمتها الحكومة الروسية ضمن سياستها في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، من بينها المحاليل الوريدية، ومضادات حيوية، وفيتامينات، ومستلزمات طبية خاصة بغرف العمليات وأقسام الطوارئ.

وأعربت الكيلة عن شكرها للحكومتين الروسية والكورية لدعمهما القضية الفلسطينية، ووزارة الصحة، لا سيما في ظل أزمة (كورونا) التي تجتاح العالم بأسره، مشيرة الى ان الوزارة تعمل على جلب المزيد من المساعدات لتقديم العلاج والرعاية الصحية للمرضى.

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