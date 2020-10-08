شؤون فلسطينية

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير ذاتي في جنين

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير ذاتي في جنين
رام الله - دنيا الوطن
لقي، اليوم الخميس، شاب (18 عاما) مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرين بحادث سير ذاتي وقع على مفترق ميثلون جنوب جنين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن حادث سير ذاتي وقع على مفترق ميثلون جنوب مدينة جنين، نتج عنه وفاة و3 إصابات متوسطة تم نقلها بواسطة الإسعاف إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد ارزيقات أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث.

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