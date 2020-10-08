الأوقاف بغزة تغلق أربعة مساجد جنوب ووسط القطاع بسبب ظهور إصابات بـ(كورونا)

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، اغلاق أربعة مساجد في جنوب ووسقط قطاع غزة، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وأكد الدكتور عادل الهور، الناطق باسم وزارة الاوقاف في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، اغلاق مسجدي الصحابة والبخاري في مدينة رفح، ومسجد النور في خانيونس جنوب قطاع غزة، بالاضافة الى مسجد الفاروق الحرتاني في مخيم النصيرات وسط القطاع.



وأشار الهور، إلى أن إغلاق المساجد جاء بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)، نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة.



وأوضح الهور، إلى أنه سيتم اغلاق المساجد لمدة 48 ساعة، وبعدها سيتم دراسة الوضع حول ما اذا سيتم اعادة فتحهما مرة أخرى.



خاص دنيا الوطن