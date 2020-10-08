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إسرائيل والاردن يتفقان على تسيير رحلات جوية

إسرائيل والاردن يتفقان على تسيير رحلات جوية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن اسرائيل والاردن، وقعتا، اليوم الخميس، اتفاقية تسمح لأول مرة برحلات جوية فوق المجال الجوي للبلدين، على حد زعمه.

وحسب الموقع الإسرائيلي، ستعمل الاتفاقية على تقصير وقت الرحلات الجوية بين دول الخليج وآسيا والشرق الأقصى إلى أوروبا وأمريكا الشمالية بشكل كبير، مما يؤدي إلى توفير كبير في الوقود وتقليل انبعاثات التلوث والمحافظة على البيئة. 

وأوضح أنه تم التوقيع على الاتفاقية من قبل سلطات الطيران المدني وسلطة المطارات في إسرائيل والأردن. 

وأشارت إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات بدأت قبل عدة سنوات، وتم تسريعها واستكمالها بعد توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات العربية المتحدة وتلقي الموافقة على رحلات جوية من إسرائيل مرورا بالأجواء السعودية.

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