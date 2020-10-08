إدارة الأزمات في الأردن تصدر توضيحاً حول الأشخاص المستثنين من الحظر الشامل



وأردف: "يصرح لمرضى غسيل الكلى، ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة، والتصاريح الفردية للحالات الطارئة من خلال التواصل مع غرف عمليات المحافظات، وتمنح من قبل الحكام الإداريين".

رام الله - دنيا الوطنأوضح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الخميس، حول الأشخاص المستثنين من الحظر الشامل، يومي الجمعة والسبت.وقال المركز: "يسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة يوم السبت الموافق 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 خلال الفترة من الساعة 8:00 صباحاً لغاية الساعة 12:00 ظهراً لغايات تبديل الشفتات، على أن يكون الموظف حاملاً باج الشركة (بطاقة الشركة) وبحوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة، التي يعمل لديها"، حسب ما نقل موقع (رؤيا) الإخباري.وأكد على أنه يستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت، شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان، وحتى الانتهاء من فترة الحظر الشامل.