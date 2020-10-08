فتح بمنطقة الشهيد صلاح الغزالي تُجمد العمل التنظيمي احتجاجاً على "ممارسات القيادة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني، (فتح)- منطقة الشهيد صلاح الغزالي، بشرق غزة، تجميد العمل التنظيمي كافة داخل إطار المنطقة.
يأتي ذلك، احتجاجاً على "ممارسات القيادة تجاه قضايا غزة"، وفق ما جاء في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.
للاطلاع على البيان للتحميل اضغط هنا
أعلنت قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني، (فتح)- منطقة الشهيد صلاح الغزالي، بشرق غزة، تجميد العمل التنظيمي كافة داخل إطار المنطقة.
يأتي ذلك، احتجاجاً على "ممارسات القيادة تجاه قضايا غزة"، وفق ما جاء في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.
للاطلاع على البيان للتحميل اضغط هنا
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