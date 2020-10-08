شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرجوب والنخالة في بيروت

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرجوب والنخالة في بيروت
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
التقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، مع زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في العاصمة اللبنانية بيروت.

يأتي ذلك، للتباحث والنقاش حول العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، وفي مقدمتها آليات تحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة، وآليات تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل.

ووضع الرجوب خلال اللقاء، الذي حضره مسؤول الدائرة السياسية، محمد الهندي، وعضو المكتب السياسي عبد العزيز الميناوي، بصورة مخرجات الحوار بين حركتي فتح وحماس، والتي جرت في مدينة إسطنبول التركية، كما جرى خلال اللقاء بحث ترتيبات اجتماع الأمناء العامين المرتقب.

وأكد الرجوب خلال اللقاء، أن حركة فتح مستعدة لتحقيق المصالحة، وإجراء الانتخابات لتجديد شرعية مكونات النظام السياسي الفلسطيني، مؤكداً أن هناك قراراً استراتيجياً وقناعة لدى حركة فتح، وعلى رأسها الرئيس أبو مازن بأهمية إنجاز المصالحة.

بدوره ثمن النخالة الجهود التي تبذلها حركة فتح، وعلى رأسها الرئيس عباس لإنجاز المصالحة، وبناء الشراكة بين كل فصائل العمل الوطني والإسلامي.

كما أكد على أهمية انجاز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، هو استحقاق وواجب وطني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشدداً في هذا السياق على التزام حركة الجهاد بمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي عقد في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

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