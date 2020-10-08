مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير ذاتي في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب يبلغ من العمر (18 عاماً) مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون، بحادث سير ذاتي، وقع على مفترق "ميثلون" جنوب جنين.



وذكر المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن حادث سير ذاتياً، وقع على مفترق ميثلون جنوب مدينة جنين، نتج عنه وفاة وثلاث إصابات متوسطة، تم نقلها بواسطة الإسعاف إلى مشافي المدينة لتلقي العلاج.



وأكد ارزيقات، أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث.