حماس: بناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة يتطلب الإسراع بتشكيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية





وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك دليل مضي حكومة الاحتلال على الاستمرار في إجراءات الضم، وكذب المطبعين.





وشددت على أن ذلك، يتطلب الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية، وإطلاقها لمواجهة جرائم الاحتلال، ومشروع الضم.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس: إن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 5400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس، جريمة جديدة بحق الأرض الفلسطينية.