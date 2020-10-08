شؤون فلسطينية

الحكم بالإعدام على قاتل الصراف أحمد البشيتي

الحكم بالإعدام على قاتل الصراف أحمد البشيتي
المجني عليه أحمد زكي البشيتي
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة بداية خانيونس، اليوم، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور أحمد زكي البشيتي (53 عاماً)، حيث حكمت بمعاقبته المدان الأول (م/ ع)  بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً، والخطف بقصد القتل والسلب، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص، وفي مناسبة غير مشروعة وانتهاك حرمة الموتى، وتقديم سلاح ناري للغير، وذلك خلافاً لمواد القانون.

كما حكمت على المدانين الثاني (م/ ع) والثالث (ز/ ع) بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وذلك على التهم المسندة بلائحة الاتهام، وحبس المدان الرابع (ح/ ع) مدة سنة مع وقف التنفيد وبغرامة مالية قدرها ألفين أو الحبس ثلاثة أشهر بدلاً منها، ومصادرة أداة الجريمة، ومائتي شيكل للمحامي المنتدب.

وجاء حكم الإعدام، بعد تسجيل المحكمة، إعتراف من المدان بالقتل أثناء الجلسة، بحضور عائلة المغدور، وعدد من رجال الإصلاح والمخاتير.

وقتل البشيتي على يد أحد الأشخاص في خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد أن أطلق عليه الرصاص، محاولاً سرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار منه.

وبعد الانتهاء من قتله، قام بدفنه في منزله، إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المشتبه به، واستخراج جثة الصراف البشيتي.

أخبار ذات صلة

الأسير ماهر الأخرس يتعرض لحالات تشنج وإغماء متكرر

الأسير ماهر الأخرس يتعرض لحالات تشنج وإغماء متكرر

حماس: بناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة يتطلب الإسراع بتشكيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية

حماس: بناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة يتطلب الإسراع بتشكيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية

أحد المفصولين من مستشفى المقاصد يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن قرار فصله وستة آخرين

أحد المفصولين من مستشفى المقاصد يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن قرار فصله وستة آخرين

الخليل: مستوطنون يحطمون عشرات أشجار الزيتون شرق يطا

الخليل: مستوطنون يحطمون عشرات أشجار الزيتون شرق يطا

الدفاع المدني يُصدر تعليمات للمزارعين بشأن الحالة الجوية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون

الدفاع المدني يُصدر تعليمات للمزارعين بشأن الحالة الجوية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون

عكرمة صبري: المجازر مستمرة ولن تثنينا عن الدفاع عن الأقصى

عكرمة صبري: المجازر مستمرة ولن تثنينا عن الدفاع عن الأقصى

&#34;الشعبية&#34; تُعلق على اتفاق سلطة الطاقة واتحاد المقاولين بغزة بشأن مشروع لتوليد الكهرباء

"الشعبية" تُعلق على اتفاق سلطة الطاقة واتحاد المقاولين بغزة بشأن مشروع لتوليد الكهرباء

الاتحاد الأوروبي: مساعداتنا للسلطة الفلسطينية مستمرة وتبلغ 300 مليون يورو سنوياً

الاتحاد الأوروبي: مساعداتنا للسلطة الفلسطينية مستمرة وتبلغ 300 مليون يورو سنوياً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأسير ماهر الأخرس يتعرض لحالات تشنج وإغماء متكرر

الأسير ماهر الأخرس يتعرض لحالات تشنج وإغماء متكرر

حماس: بناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة يتطلب الإسراع بتشكيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية

حماس: بناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة يتطلب الإسراع بتشكيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية

الخليل: مستوطنون يحطمون عشرات أشجار الزيتون شرق يطا

الخليل: مستوطنون يحطمون عشرات أشجار الزيتون شرق يطا

عكرمة صبري: المجازر مستمرة ولن تثنينا عن الدفاع عن الأقصى

عكرمة صبري: المجازر مستمرة ولن تثنينا عن الدفاع عن الأقصى

شادي عثمان: الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي لفلسطين ولا توجهاً لقطع المساعدات

شادي عثمان: الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي لفلسطين ولا توجهاً لقطع المساعدات

مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة نهاية الشهر بشأن مبادرة الرئيس بعقد مؤتمر للسلام

مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة نهاية الشهر بشأن مبادرة الرئيس بعقد مؤتمر للسلام

لليوم 74 على التوالي ..الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

لليوم 74 على التوالي ..الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

العُمري: نعلن الانتهاء من أعمال الصيانة برام الله وبدئها قريباً بأريحا والقدس

العُمري: نعلن الانتهاء من أعمال الصيانة برام الله وبدئها قريباً بأريحا والقدس

منوعات

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ&#34;غولدن غلوب&#34;

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ"غولدن غلوب"

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): &#34; فقدت قلبي وروحي&#34;

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): " فقدت قلبي وروحي"

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

عربي

بشار الأسد يُعلق على تصريحات ترامب بشأن محاولة اغتياله

بشار الأسد يُعلق على تصريحات ترامب بشأن محاولة اغتياله

الكويت: الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية ولياً للعهد

الكويت: الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية ولياً للعهد

أمير سعودي: على السعودية أن تُركز على مصالحها وأمنها أثناء خدمة القضية الفلسطينية

أمير سعودي: على السعودية أن تُركز على مصالحها وأمنها أثناء خدمة القضية الفلسطينية

السودان: ميناء (بورتسودان) يعود للعمل بعد إغلاق بسبب الاحتجاج

السودان: ميناء (بورتسودان) يعود للعمل بعد إغلاق بسبب الاحتجاج