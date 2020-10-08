الحكم بالإعدام على قاتل الصراف أحمد البشيتي





وبعد الانتهاء من قتله، قام بدفنه في منزله، إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المشتبه به، واستخراج جثة الصراف البشيتي.

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة بداية خانيونس، اليوم، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور أحمد زكي البشيتي (53 عاماً)، حيث حكمت بمعاقبته المدان الأول (م/ ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً، والخطف بقصد القتل والسلب، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص، وفي مناسبة غير مشروعة وانتهاك حرمة الموتى، وتقديم سلاح ناري للغير، وذلك خلافاً لمواد القانون.كما حكمت على المدانين الثاني (م/ ع) والثالث (ز/ ع) بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وذلك على التهم المسندة بلائحة الاتهام، وحبس المدان الرابع (ح/ ع) مدة سنة مع وقف التنفيد وبغرامة مالية قدرها ألفين أو الحبس ثلاثة أشهر بدلاً منها، ومصادرة أداة الجريمة، ومائتي شيكل للمحامي المنتدب.وجاء حكم الإعدام، بعد تسجيل المحكمة، إعتراف من المدان بالقتل أثناء الجلسة، بحضور عائلة المغدور، وعدد من رجال الإصلاح والمخاتير.وقتل البشيتي على يد أحد الأشخاص في خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد أن أطلق عليه الرصاص، محاولاً سرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار منه.