أحد المفصولين من مستشفى المقاصد يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن قرار فصله وستة آخرين

طالب سبعة ممرضين كانوا يعملون في مستشفى المقاصد بالقدس، بالتراجع عن قرار فصلهم، وعودتهم إلى عملهم.



وأضاف: في الفترة الماضية، كنا نحصل على تصاريحنا بدون أي مشاكل، وكانت الجغرافيا الموجودة من (معبر بيت حانون/ إيرز) للضفة الغربية بدون أي معوقات، وحين بدأ الإغلاق، وبدأت المعبر بقضية التصاريح، أصبح لزوماً وجودنا في القدس، يتطلب موافقة وتصريح من الجانب الإسرائيلي.



وأكد على أنه في البداية، كانت السلطة الفلسطينية، تزودنا بالتصاريح، ثم أُخِذ الملف من السلطة، وأصبحت إدارة المستشفى مسؤولة عن التصريح، سواء لأبناء الضفة أو غزة، وكان التصريح يصدر بداية كل شهر، ثم أصبح يصدر كل ثلاثة شهور مرة لغزة، وللضفة كل ستة شهور.



وأشار إلى أن قضية المنع بدأت منذ عام 2016 و2017 ولغاية 2019 ظهر التصاريح، وكان التصريح يظهر للموظف اللولو كل فترة طويلة، بينما نحن كنا ممنوعين.



ونعتبر نحن الـ 7 مع الطبيب سهيل عايش، والموظفين الرسميين بداخل المشفى، عاشرنا كل أزمات المقاصد على سنوات طويلة، وأفنينا سنوات عمرنا داخل المقاصد، وكنا عبارة عن 30 موظفاً حتى أصبحنا 7 موظفين، ولم نتخلَ عنها بيوم، واستمرينا على رأس عملنا.



وتابع العيلة: عند بدأ عملية المنع الأمني، أصبح هذا المنع لا يمسنا وحدنا، بل امتد لزملاء آخرين بالضفة، وأعداد كبيرة ممنوعة، وبالفترة الماضية، كان يطلب منا الدوام في مشافي وزارة الصحة الفلسطينية، حتى تم إنشاء مركز أبو ديس ليداوموا فيه موظفين المقاصد الممنوعين من الضفة.



وأشار إلى أنه تم وصول كتاب مع اللولو، الذي أتى من القدس، بأنه علينا التوجه للعمل بداخل مشافي وزارة الصحة الفلسطينية، وللأسف لم يتم التنسيق لنا مع وزارة الصحة، وقمنا بمجهودنا الشخصي، وتم قبولنا في وزارة الصحة بالقطاع، رغم عدم وجود تنسيق كون الوزارة برام الله، تختلف عن وزارة الصحة بالقطاع نتيجة الانقسام.



وقال العيلة: "توجهنا للوزارة بالقطاع، وتقبلونا كوننا ممنوعين أمنياً من الاحتلال، وتوجهنا للمشافي، وأرسلنا لهم برامج الدوام الشهري لمشفى المقاصد، وكانت رواتبنا تنزل مع خصم العلاوات والمواصلات، ولكننا صمتنا بالرغم من أنه لم يتم أي خصم على الموظفين بالضفة".



وأضاف: استمرينا بالعطاء بمشافي الصحة بغزة لغاية وصول كتاب، يؤكد إنهاء خدمات السبع موظفين من قطاع غزة، باستثناء أحدهم، حيث تم الاستغناء عنا في 31/7 بحجة الأزمة المالية، بالرغم من أننا عاشرنا أزمة المشفى بالتدريج، ولكن هذا الفصل الذي تم، وصل لنا بعد شهر من الفصل عبر إرساله مع مريضة لكل شخص باسمه، وهذا الكتاب مس كرامتنا وحياتنا وحياة أسرنا، لأننا مسؤولون عن بيوت وأسر، ولكننا صفينا مهددين نتيجة قطع رواتبنا.



وقال العيلة: من تاريخ 1/8 لم نتلقَ رواتبنا، بحجة انتهاء مدة الدوام بالمقاصد، وتم تبليغ نقابة العاملين بالذي حدث، ووقفوا معنا ضد هذا القرار، وقمنا بمراسلة وزراء وشخصيات متواجدة في السلطة، ووقفوا معنا، وراسلنا المطران عطا الله حنا، وأبو ماهر حلس في غزة، وكانوا ضد القرار، وحتى الآن لم يصل أي قرار بإلغاء الفصل الظالم والتعسفي، على الرغم من أن الموظفين في الضفة الغربية، لم يبلغ أحد منهم بقرار فصل.



وأكد أننا جزء من النسيج الفلسطيني، ولكن هذا مورس فقط بحق أبناء قطاع غزة، وأن المقاصد، مشفى وطني تعليمي يحوي أكبر نخبة من الأطباء المميزين في الوطن، ويجب على الكل الفلسطيني دعم هذا المشفى لأنه قلعة شامخة بوسط العاصمة، ولكننا نحن بانتمائنا للمقاصد، نتمنى من المشفى التراجع عن قرار الفصل.



ورسالتنا للهيئة العامة بالمشفى والشرفاء ونقابة العاملين، يجب إلغاء القرار الظالم، الذي صدر بحق الشباب.



وقال العيلة: "نطالب نقابة العاملين وإدارة المشفى بإلغاء الفصل التعسفي، لأنه قرار وطني، ونطالب بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي، الذي كنا لمدة 33 عاماً ندفع 1% من الرواتب لصندوق التكافل، الذي كان يحوي الجرحى والحالات الخاصة، وتم إلغاء هذا الصندوق، ورفضوا التفعيل، وطالبتهم بتعيين محامٍ لعملية استصدار التصاريح".



وتابع: "أنا أأتمر بأوامر المقاصد، لهذا الإدارة رفضت وأذعنت في قرار الفصل بحق هؤلاء الزملاء، ونطالب النقابة برفع سقف مطالباتنا النقابية بحق زملائنا الممنوعين أمنياً وتصعيد الوضع أسوة بإخوتنا الأمنيين بالضفة، ومن الممكن أن يطال هذا المنع الأمني أي شخص بالمشفى، ويجب وصول الفكرة للإدارة، بأن الاحتلال واحد والشعب واحد.

وقال الممرض، أسامة جمال العيلة في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "أنه عمل في قسم القلب وتنقل لأقسام أخرى بمستشفى المقاصد، هو وستة زملاء آخرين، منذ ما يزيد عن 33 عاماً، وهم: ماهر اللولو، وبكير الشكري، ووائل النجار، وزياد أبو دية، ومحمد مصلح، وأسامة العيلة، وليلى العيلة".