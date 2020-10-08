شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يُصدر تعليمات للمزارعين بشأن الحالة الجوية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون

الدفاع المدني يُصدر تعليمات للمزارعين بشأن الحالة الجوية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، تعليمات للمواطنين، بشأن الحالة الجوية، وتزامنها مع موسم قطف الزيتون.
                  
وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه استناداً لدورها في تحذير المواطنين المزارعين، وكافة المشاركين في قطف وجمع ثمار الزيتون، تدعو إلى الحذر الشديد من مجموعة مخاطر تتزامن مع هذا الموسم.
  
وشددت على ضرورة عدم إشعال النيران، قبل التأكد من إزالة الأعشاب والأغصان من محيطها بهدف الطهي أو إعداد الطعام،  
والاحتفاظ بكميات من الماء، بهدف إخماد الحرائق بعد الانتهاء من استخدامها.
 
وحذرت المديرية، المزارعين والمشاركين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والإكثار من شرب السوائل، تجنبا لضربات الشمس والإجهاد، وفي حال التعرض لها بأن ينقل المصاب إلى مناطق الظل، وتقديم الإسعاف اللازم قبل نقله إلى المراكز الطبية إذا اقتضت الحاجة. 
 
وأكدت أن هذه الأجواء الحارة، ستساعد على انتشار الأفاعي والحشرات السامة، فمن الضروري الانتباه والحذر عند الجلوس على الأرض، لتجنب الاقتراب منها أو التعرض للدغاتها او لساعتها، وفي تلك الحالات، ضرورة تقديم الإسعافات اللازمة وتجنب الأخطاء الشائعة كمحاولة إخراج السم مع التأكيد على نقل المصاب إلى أقرب مركز طبي فوراً.
 
وشددت على ضرورة الالتزام بتدابير وإجراءات الوقاية والسلامة في معاصر الزيتون، وتفقدها قبل وأثناء الاستخدام، مؤكدة على ضرورة عدم ترك الأطفال في المركباتأاو المنازل لوحدهم حماية لهم ومراقبتهم.
 
وأعربت عن أمنيتها، بأن يكون موسم الزيتون، موسم خير وبركة، خال من الحوادث والخسائر.  

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