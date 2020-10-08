شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: المجازر مستمرة ولن تثنينا عن الدفاع عن الأقصى

عكرمة صبري: المجازر مستمرة ولن تثنينا عن الدفاع عن الأقصى
الشيخ عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن المجازر ما زالت مستمرة في المسجد الأقصى المبارك، ولن تثنينا عن الدفاع عن الأقصى بكل ما أوتينا من قوة.

وقال خطيب الأقصى في تصريحات صحفية في الذكرى الـ 30 لمجزرة الأقصى الأولى: "مضى على هذه الجريمة الكبرى والبشعة 30 عاماً، ولا تزال في ذاكرة الفلسطينيين، ولا يزال الاحتلال يرتكب المجازر تلو المجازر بحق الأقصى".

وأكد صبري أن المجازر مستمرة في المسجد الأقصى بطرق أخرى، تتمثل في الاقتحامات المتتالية والاعتقالات والإبعاد والهدم، لتفريغ المسجد من المسلمين، بهدف وضع يد الاحتلال عليه، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وشدد صبري على أن "هذه المجازر لن تثنينا عن الدفاع عن الأقصى بكل ما أوتينا من قوة، وسيبقى الأقصى في سيادة المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

وأشار إلى أنه في مثل هذا اليوم، قبل 30 عاماً، وقعت المجزرة الكبرى والجريمة البشعة بحق المصلين المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، انتهك خلالها الاحتلال حرمة المسجد بالرصاص القاتل، وإطلاق الرصاص من البنادق، ومن الطائرة التي تطلق تجاه المصلين المسلمين المتواجدين في رحاب المسجد الأقصى.

وأضاف: "اختلط الدم الفلسطيني من شباب القدس، وأراضي عام 48 والضفة وقطاع غزة، ما يؤكد على أن الفلسطينيين متوحدون على قلب رجل واحد في الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس".

 وتوافق اليوم الذكرى الـ 30 لمجزرة المسجد الأقصى الأولى، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المصلين في باحات المسجد الأقصى بالقدس.

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