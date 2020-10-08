الاتحاد الأوروبي: مساعداتنا للسلطة الفلسطينية مستمرة وتبلغ 300 مليون يورو سنوياً

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد شادي عثمان، الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة والحكومة الفلسطينية، مبنية على الحوار المستمر، والعلاقة المفتوحة، حيث يتم التواصل في كل القضايا بطريقة مباشرة بينهما.



وقال عثمان لـ "دنيا الوطن": "لا يوجد أساس لما أشيع حول نية الاتحاد الأوروبي تقليص أو وقف المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، بل على العكس، فإنه سيستمر في دعم السلطة والمؤسسات الفلسطينية، وهذا استمرار في استثمار الاتحاد الأوروبي في حل القضية الفلسطينية".



وأضاف: "ما يهمنا هو التأكيد مرة أخرى، أن الأموال التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، هي أموال فلسطينية، وبموجب الاتفاقيات، فعلى إسرائيل أن تجمعها، وتحولها إلى السلطة، في المقابل على السلطة قبول استلامها، لأنه بدون هذه الأموال لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين بانتظام، وتنظيم المؤسسات، وتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني".



وفي السياق، إشار الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، إلى أن المساعدات التي تصل من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية سنوياً، تبلغ 300 مليون يورو، مقدمة للشعب الفلسطيني، سواء من خلال السلطة الفلسطينية، أو من خلال وكالة (أونروا)، أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني.