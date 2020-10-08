ليبرمان: نتنياهو حسم أمره بالذهاب إلى الانتخابات





ونقلت قناة (كان) عن ليبرمان، أن نتنياهو ينتظر حالياً الفرصة السانحة للإعلان عن ذلك، حيث يعكف على إيجاد أزمة حول "ميزانية الدولة".



يأتي ذلك، بعدما، قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الخميس: إن النزاع داخل الحكومة، يحتدم بخصوص "ميزانية الدولة" العامة.



ويدرس وزراء من (أزرق أبيض)، احتمال تعطيل أية مصاريف حكومية إلى حين إقرار "ميزانية الدولة" للعام المالي القادم، بينما قالت قناة (كان): إنه تتم أيضاً دراسة عدم مصادقة على هذه الميزانية، وتبكير الانتخابات إلى شهر آذار/ مارس المقبل.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء، بنامين نتنياهو، حسم أمره بالذهاب إلى الانتخابات.