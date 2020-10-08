شؤون فلسطينية

شادي عثمان: الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي لفلسطين ولا توجهاً لقطع المساعدات

شادي عثمان: الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي لفلسطين ولا توجهاً لقطع المساعدات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، وجود أي توجه لدى الاتحاد، لقطع أو تعليق مساعداته لدولة فلسطين.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين،) صباح اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، هم اكبر داعم مالي دولي لفلسطين، وسيستمرون في ذلك، وسيبقى الاتحاد على دعمه القوي للسلطة من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، نفى فجر اليوم الخميس، صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، حول تهديد الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية، بوقف مساعداته لها، في حال عدم استلامها لأموال المقاصة، التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة أشهر.

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