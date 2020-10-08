مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة نهاية الشهر بشأن مبادرة الرئيس بعقد مؤتمر للسلام

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الخميس: إن مجلس الأمن، سيعقد جلسة مفتوحة نهاية الشهر الجاري للنقاش العام، حول مبادرة الرئيس محمود عباس، بعقد مؤتمر دولي للسلام.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أنه تم العرض خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن الاستمرار في التشاور مع جميع أعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية، ومكتب الأمين العام حول مبادرة الرئيس، التي انتقلت من طلب عقد مؤتمر دولي إلى البدء بخطوات عملية للتحضير للمؤتمر الدولي.



وأكد منصور، أنه جاري متابعة المبادرة والاتصال بكافة الأطراف المعنية والمرشحة للمشاركة فيها إلى جانب الاستماع لكافة الآراء والمقترحات لأهمية التحضير لهذا المؤتمر الى جانب الجهود المبذولة على مستويات مختلفة بما فيها الجهود التي تبذل من قبل قيادات دولية واتصالات مع السيد الرئيس، وبعض العواصم التي تلعب دوراً مهماً في القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن هناك كثير من الدول عبرت عن استعدادها للمشاركة في النقاش العام آخر الشهر ريثما الوصول الى المناقشة العامة المفتوحة بعد ثلاثة أشهر برئاسة تونس، موضحاً أن دولة فلسطين ستكون قد قطعت مشواراً هاما في التحضير والرد على الاستفسارات وتوضيح المسائل للاقدام على خطوات عملية.



وفي مسألة أخرى، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك: إن اللجان الست الرئيسية للتصويت على مشاريع قرارات متعلقة بفلسطين، بدأت أعمالها في أروقة الأمم المتحدة والمشاورات مستمرة مع الجهات المعنية حولها، وسيتم إنجازها لحين التصويت الرسمي في أول كانون الأول/ ديسمبر المقبل.