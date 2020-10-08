لليوم 74 على التوالي ..الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام





وأشار إلى أن زوجة الأسير الأخرس، بدأت إضرابا عن الطعام واعتصاً أمام مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، حيث يرقد زوجها في وضع صحي صعب للغاية.



وتابع أبو بكر: أن الاتصالات مستمرة مع الصليب الأحمر الدولي، وكافة المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى، من أجل الضغط على إدارة سجون الاحتلال، للافراج الفوري عن الأسير الأخرس.

رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 74 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الاداري.وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن الاسير الأخرس، رفض كافة مقترحات إدارة سجون الاحتلال، والتي تحول دون إنهاء اعتقاله، وإنما لكسر إضرابه.