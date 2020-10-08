شؤون فلسطينية

العُمري: نعلن الانتهاء من أعمال الصيانة برام الله وبدئها قريباً بأريحا والقدس

العُمري: نعلن الانتهاء من أعمال الصيانة برام الله وبدئها قريباً بأريحا والقدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن م.هشام العُمري، رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام عن انتهاء عمليات غسيل العوازل بالشبكات والمحطات في محافظة رام الله والبيرة، وبدأها قريباً في محافظتي القدس وأريحا والأغوار الشمالية.

وبيّن العُمري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم، أن تأخير أعمال الصيانة في أريحا يهدف إلى انتظار تحسن الطقس، لضمان عدم قطع الكهرباء المتزامنة مع الصيانة في ظل الأجواء الحارة التي تعاني منها المحافظة، وتأخر اعتدال الطقس فيها.

وشكر رئيس مجلس الادارة تفهم المشتركين وصبرهم على أعمال الصيانة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي بذلتها الطواقم الفنية أثناء عمليات الغسيل والصيانة، وقدرتهم على انهائها بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن شركة كهرباء محافظة القدس، تقوم بشكل سنوي ودوري بأعمال غسيل للعوازل لشبكاتها ومحطاتها من الأتربة وذلك قبل فصل الشتاء، مع الأخذ في الحسبان عدم تعطل مصالح المشتركين طويلاً، والعمل على تقصير الصيانة زمانياً ومكانياً، لما للكهرباء أهمية في وجودها دائماً.


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