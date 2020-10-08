العُمري: نعلن الانتهاء من أعمال الصيانة برام الله وبدئها قريباً بأريحا والقدس

العُمري: نعلن الانتهاء من أعمال الصيانة برام الله وبدئها قريباً بأريحا والقدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن م.هشام العُمري، رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام عن انتهاء عمليات غسيل العوازل بالشبكات والمحطات في محافظة رام الله والبيرة، وبدأها قريباً في محافظتي القدس وأريحا والأغوار الشمالية.
وبيّن العُمري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم، أن تأخير أعمال الصيانة في أريحا يهدف إلى انتظار تحسن الطقس، لضمان عدم قطع الكهرباء المتزامنة مع الصيانة في ظل الأجواء الحارة التي تعاني منها المحافظة، وتأخر اعتدال الطقس فيها.
وشكر رئيس مجلس الادارة تفهم المشتركين وصبرهم على أعمال الصيانة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي بذلتها الطواقم الفنية أثناء عمليات الغسيل والصيانة، وقدرتهم على انهائها بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن شركة كهرباء محافظة القدس، تقوم بشكل سنوي ودوري بأعمال غسيل للعوازل لشبكاتها ومحطاتها من الأتربة وذلك قبل فصل الشتاء، مع الأخذ في الحسبان عدم تعطل مصالح المشتركين طويلاً، والعمل على تقصير الصيانة زمانياً ومكانياً، لما للكهرباء أهمية في وجودها دائماً.
أعلن م.هشام العُمري، رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام عن انتهاء عمليات غسيل العوازل بالشبكات والمحطات في محافظة رام الله والبيرة، وبدأها قريباً في محافظتي القدس وأريحا والأغوار الشمالية.
وبيّن العُمري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم، أن تأخير أعمال الصيانة في أريحا يهدف إلى انتظار تحسن الطقس، لضمان عدم قطع الكهرباء المتزامنة مع الصيانة في ظل الأجواء الحارة التي تعاني منها المحافظة، وتأخر اعتدال الطقس فيها.
وشكر رئيس مجلس الادارة تفهم المشتركين وصبرهم على أعمال الصيانة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي بذلتها الطواقم الفنية أثناء عمليات الغسيل والصيانة، وقدرتهم على انهائها بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن شركة كهرباء محافظة القدس، تقوم بشكل سنوي ودوري بأعمال غسيل للعوازل لشبكاتها ومحطاتها من الأتربة وذلك قبل فصل الشتاء، مع الأخذ في الحسبان عدم تعطل مصالح المشتركين طويلاً، والعمل على تقصير الصيانة زمانياً ومكانياً، لما للكهرباء أهمية في وجودها دائماً.
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