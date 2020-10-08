شاهد: خلال وقفة بغزة.. عائلة الحايك تطالب بفتح تحقيق بشأن وفاة ابنتهم

نظمت عائلة الحايك، اليوم الخميس، أمام مبنى النيابة العامة، وقفة احتجاجية، للمطالبة بفتح تحقيق بحادثة وفاة ابنتهم، دينا الحايك، أثناء الولادة في أحد المراكز الصحية بغزة.





وقال منذر الحايك، والد المتوفية في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن العائلة تقدمت بشكوى رسمية للنائب العام، ووزارة الصحة، على إهمال طبي تعرضت له ابنتهم، داخل مستشفى "أصدقاء المريض"، وسط مدينة غزة، مشيراً إلى أن الطبيب المعالج لا زال على رأس عمله، ويمارس عمله شمال القطاع.





يذكر، أن دينا الحايك توفيت بعد مضاعفات حدثت لها، بعد الولادة، استدعى ذلك تحويلها إلى مستشفى الشفاء الطبي، في محاولة لإنقاذها، لكنها توفيت مساء الخميس الماضي.









رام الله - دنيا الوطن