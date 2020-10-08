شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: سلسلة مشاريع يتم تنفيذها بغزة من خلال صندوق إقراض الهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي: سلسلة مشاريع يتم تنفيذها بغزة من خلال صندوق إقراض الهيئات المحلية
مجدي الصالح
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح اليوم الخميس: إن الوزارة تسير ضمن خطة واضحة في الأغوار الشمالية وبرنامج منسق ومراقب من قبل لجنة وزارية لمتابعة كافة المشاريع التي تم طرحها من قبل مجلس الوزراء، موضحا بأن هناك بعض المشاريع قاربت على الانتهاء.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة ومن خلال الوزارة تنفذ العديد من المشاريع في قطاع غزة وذلك من خلال صندوق اقراض وتوفير الهيئات المحلية ووحدة ادارة المشاريع التابعة للوزارة في المحافظات الجنوبية والتي قامت بتنفيذ عدد منها بقيمة 35 مليون دولار لصالح تنمية قطاع المياه.

وأكد وزير الحكم المحلي، أن صندوق اقراض وتوفير الهيئات المحلية التابع للوزارة يقوم بشكل مستمر بتطوير البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمة للمواطنين في القطاع.

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