مستشار اشتية: الحكومة بظل الأزمة المالية تبذل كافة الجهود المتاحة لدعم وتمكين بعض القطاعات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مستشار رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية، الدكتور أحمد عزم، عن جملة من المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحكومية الشاملة؛ لمعالجة أزمتي المياه والكهرباء في الضفة.



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 501 مليون دولار لدعم قطاع المياه، وإعادة هيكلة شاملة لأزمة المياه من خلال تأسيس شركة مياه فلسطينية، تعنى بإعادة تشكيل المشاريع في المحافظات الشمالية والجنوبية.



وأوضح عزم، أن الحكومة في ظل الأزمة المالية الحالية غير المسبوقة، تبذل كافة الجهود المتاحة، لدعم وتمكين بعض القطاعات، خاصة القطاع الصحي، من خلال تأمين موارد محلية وحشد الإمكانيات الوطنية.



وأضاف، أنه تم الحديث عن تخصيص موازنة بقيمة 55 مليون دولار؛ لتمويل مشاريع صحية وتعليمة شبابية، بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، تشمل شتى القطاعات في الضفة وغزة والقدس.