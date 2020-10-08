شؤون فلسطينية

مستشار اشتية: الحكومة بظل الأزمة المالية تبذل كافة الجهود المتاحة لدعم وتمكين بعض القطاعات

مستشار اشتية: الحكومة بظل الأزمة المالية تبذل كافة الجهود المتاحة لدعم وتمكين بعض القطاعات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مستشار رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية، الدكتور أحمد عزم، عن جملة من المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحكومية الشاملة؛ لمعالجة أزمتي المياه والكهرباء في الضفة.

وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 501 مليون دولار لدعم قطاع المياه، وإعادة هيكلة شاملة لأزمة المياه من خلال تأسيس شركة مياه فلسطينية، تعنى بإعادة تشكيل المشاريع في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضح عزم، أن الحكومة في ظل الأزمة المالية الحالية غير المسبوقة، تبذل كافة الجهود المتاحة، لدعم وتمكين بعض القطاعات، خاصة القطاع الصحي، من خلال تأمين موارد محلية وحشد الإمكانيات الوطنية.

وأضاف، أنه تم الحديث عن تخصيص موازنة بقيمة 55 مليون دولار؛ لتمويل مشاريع صحية وتعليمة شبابية، بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، تشمل شتى القطاعات في الضفة وغزة والقدس.

أخبار ذات صلة

العُمري: نعلن الانتهاء من أعمال الصيانة برام الله وبدئها قريباً بأريحا والقدس

العُمري: نعلن الانتهاء من أعمال الصيانة برام الله وبدئها قريباً بأريحا والقدس

&#34;المالية&#34; بغزة: جاري العمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز

"المالية" بغزة: جاري العمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز

وزير الحكم المحلي: سلسلة مشاريع يتم تنفيذها بغزة من خلال صندوق إقراض الهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي: سلسلة مشاريع يتم تنفيذها بغزة من خلال صندوق إقراض الهيئات المحلية

العمل الزراعي يرصد تسعة انتهاكات بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال سبتمبر

العمل الزراعي يرصد تسعة انتهاكات بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال سبتمبر

أبو مويس يكشف مستقبل التعليم الإلكتروني واستراتيجية التعليم العالي في فلسطين

أبو مويس يكشف مستقبل التعليم الإلكتروني واستراتيجية التعليم العالي في فلسطين

الصحة بغزة: حالة وفاة و51 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: حالة وفاة و51 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

حسين الشيخ: نبارك للشيخ مشعل الأحمد الصباح تعيينه وانتخابه ولياً للعهد بالكويت

حسين الشيخ: نبارك للشيخ مشعل الأحمد الصباح تعيينه وانتخابه ولياً للعهد بالكويت

الأحمد: اجتماع قيادي برئاسة الرئيس عباس اليوم

الأحمد: اجتماع قيادي برئاسة الرئيس عباس اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

العُمري: نعلن الانتهاء من أعمال الصيانة برام الله وبدئها قريباً بأريحا والقدس

العُمري: نعلن الانتهاء من أعمال الصيانة برام الله وبدئها قريباً بأريحا والقدس

وزير الحكم المحلي: سلسلة مشاريع يتم تنفيذها بغزة من خلال صندوق إقراض الهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي: سلسلة مشاريع يتم تنفيذها بغزة من خلال صندوق إقراض الهيئات المحلية

مستشار اشتية: الحكومة بظل الأزمة المالية تبذل كافة الجهود المتاحة لدعم وتمكين بعض القطاعات

مستشار اشتية: الحكومة بظل الأزمة المالية تبذل كافة الجهود المتاحة لدعم وتمكين بعض القطاعات

العمل الزراعي يرصد تسعة انتهاكات بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال سبتمبر

العمل الزراعي يرصد تسعة انتهاكات بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال سبتمبر

طوباس: قوات الاحتلال تداهم بلدة طمون وتقتحم منزل أسير

طوباس: قوات الاحتلال تداهم بلدة طمون وتقتحم منزل أسير

حماس تدعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

حماس تدعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويفتش منازل بالخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويفتش منازل بالخليل

منوعات

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

كيفانش تاتليتوغ متهم بتعنيف زوجته

كيفانش تاتليتوغ متهم بتعنيف زوجته

حقيقة صدور قرار بمنع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السُّعُودية

حقيقة صدور قرار بمنع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السُّعُودية

مطربة سورية تثير الجدل بدعوتها بعدم الإنجاب في مخيمات اللاجئين

مطربة سورية تثير الجدل بدعوتها بعدم الإنجاب في مخيمات اللاجئين

صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل: اتقي الله

صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل: اتقي الله

عربي

الكويت: الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية ولياً للعهد

الكويت: الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية ولياً للعهد

السودان: ميناء (بورتسودان) يعود للعمل بعد إغلاق بسبب الاحتجاج

السودان: ميناء (بورتسودان) يعود للعمل بعد إغلاق بسبب الاحتجاج

الأردن: استعدادات للجيش لتنفيذ حظر شامل بالبلاد اعتباراً من فجر الجمعة

الأردن: استعدادات للجيش لتنفيذ حظر شامل بالبلاد اعتباراً من فجر الجمعة

لبنان: تحديد 15 أكتوبر لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديد

لبنان: تحديد 15 أكتوبر لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديد