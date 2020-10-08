شؤون فلسطينية

العمل الزراعي يرصد تسعة انتهاكات بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال سبتمبر

العمل الزراعي يرصد تسعة انتهاكات بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، من خلال لجان الصيادين، التابعة لها 9 انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الصيادين داخل البحر، وذلك من خلال عمليات إطلاق نار وقنابل ثقيلة، تستهدفهم، وتغرق مراكبهم، حيث تستخدم هذه الجرائم بحق الصيادين في قطاع غزة بشكل يومي، بهدف ترهيبهم ومنعهم من دخول البحر، والقضاء على مصدر رزقهم الوحيد.

ونتج عن هذه الانتهاكات، إغراق مركبي إنارة، الأول: يعود للصياد عادل سعيد أبو ريالة والذي لم يتم العثور عليه حتى الان والمركب الثاني: يعود للصياد علي نافذ صلاح حيث تم انتشاله وبه أضرار جسيمة من تدمير جميع الكشافات، وفقدان مولد الكهرباء، كما قامت بحرية الاحتلال باستهداف قارب إنارة آخر دمرت كشافاته كاملة، وهو يعود للصياد محمود خليل أبو ريالة.

وأهم ما ميز هذا الشهر هو نهاية إغلاق البحر الذي استمر على مدار 18 يوماً في وجوه أصحاب الرزق من صيادينا في قطاع غزة، كانت منهم 16 يوماً بقرار من الاحتلال الإسرائيلي ويومان بسبب تفشي وباء (كورونا) المستجد داخل المجتمع، حيث اضطرت الجهات الرسمية بإيقاف العمل في البحر للحفاظ على سلامة الصيادين، خوفاً من أي عمليات انتشار أخرى.

وكما اعتادت دائرة الضغط والمناصرة دائما في تسليط الضوء على أهم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزة، وتنقل هذه الأحداث والحقائق أول بأول لكافة المنصات الحقوقية والإعلامية بمصداقية ودقة عالية تبرهن من خلالها على همجية الاحتلال ومزاجيته في التعامل مع الصيادين الذين يمارسون عملهم للحفاظ على مصدر عيشهم الوحيد الذي لا يمكن أن يكون الا من خلال البحر الذي يتم إغلاقه تارة واستهدافهم تارة أخرى بقرار من الاحتلال الإسرائيلي.

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