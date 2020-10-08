دولي

إسرائيل: احتدام النزاع داخل الحكومة بخصوص "ميزانية الدولة"

إسرائيل: احتدام النزاع داخل الحكومة بخصوص "ميزانية الدولة"
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الخميس: إن النزاع داخل الحكومة، يحتدم بخصوص "ميزانية الدولة" العامة.

ويدرس وزراء من (أزرق أبيض)، احتمال تعطيل أية مصاريف حكومية إلى حين إقرار "ميزانية الدولة" للعام المالي القادم، بينما قالت قناة (كان): إنه تتم أيضاً دراسة عدم مصادقة على هذه الميزانية، وتبكير الانتخابات إلى شهر آذار/ مارس المقبل.
 
وقالت الوزيرة عن (أزرق أبيض)، ميراف كوهين: إن حزبها سيتخذ كل الخطوات المتوفرة، بما في ذلك الذهاب إلى انتخابات مبكرة من أجل المصادقة على الميزانية للعام المقبل.

وأضافت: أن اعتبارات سياسية لا سيما محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحدو بحزب (ليكود) إلى عدم تمرير مشروع "ميزانية الدولة" لأن ذلك سيمكنه من الانسحاب من اتفاقية المناوبة.

وبخصوص الإغلاق الصحي، فأكدت كوهين، أنها ستدعم الاستمرار فيه، كلما بلغ العدد اليومي للإصابات الجديدة أكثر من 2000.

ومن جانبه، اعتبر رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، أن نتنياهو قد حسم أمره بالذهاب الى الانتخابات، وأنه ينتظر حالياً الفرصة السانحة للإعلان عن ذلك، علماً بانه يعكف حالياً على إيجاد أزمة حول "ميزانية الدولة". 

وأضاف: أن حل الحكومة، حول إقرار "ميزانية الدولة" هي الفرصة الوحيدة أمام نتنياهو لحل الائتللاف الحكومي، بدون تسليم زمام الأمور إلى بيني غانتس.

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