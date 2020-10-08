مرصد: عشرات القتلى في المعارك بين قوات النظام وتنظيم الدولة بشمال سوريا



وأسفرت المواجهات بين قوات النظام السوري، وتنظيم الدولة عن مقتل 90 مقاتلاً على الأقل خلال أسبوع في شمال سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.



وتقوم القوات الجوية السورية والروسية بقصف مواقع التنظيم في هذه المنطقة، بحسب المرصد، وتساعد روسيا النظام السوري عسكرياً منذ 2015.



وشن تنظيم الدولة هجمات دورية، خصوصاً في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق)، منذ هزيمته في سوريا في آذار/ مارس 2019.



وتستهدف هذه الهجمات على حد سواء الجيش السوري وحلفاءه والقوات الكردية، التي حظيت بدعم واشنطن في التصدي للتنظيم.



ويذكر، أن التنظيم تبنى هجوماً، أدى إلى مقتل ضابط روسي رفيع المستوى، وجرح عسكريين قرب مدينة دير الزور، في آب/ أغسطس.



وساهم التدخل العسكري الروسي في 2015، أي بعد أربع سنوات من اندلاع النزاع السوري، في بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، وبدء عملية كبيرة لاستعادة أراض، سيطرت عليها فصائل مسلحة في المراحل الأولى من النزاع.



وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص، كما ألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

رام الله - دنيا الوطنقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء: "إن المعارك الدائرة منذ أسبوع في شمال سوريا، بين قوات النظام وتنظيم الدولة، قد أوقعت ما لا يقل عن 90 قتيلاً من الطرفين، مشيراً إلى مصرع 41 عنصراً من قوات النظام و49 من تنظيم الدولة في البادية السورية، عند حدود محافظات الرقة وحلب وحماة".وأكد المرصد بأن 41 عنصراً من قوات النظام و49 من التنظيم قتلوا في البادية السورية عند حدود محافظات الرقة وحلب وحماة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، وأن ما لا يقل عن 23 مقاتلاً، هم عشرة موالين للنظام و13 من التنظيم، قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما نقل موقع (فرنس 24).