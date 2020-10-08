الصحة بغزة: حالة وفاة و51 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا) المستجد، و51 إصابة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 53 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المواطن المتوفى، هو زياد محمد خليل عياد، (50 عاماً)، في مستشفى غزة الأوروبي، وهو من سكان مدينة غزة، وكان يعاني من سرطان في الكبد.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا) المستجد، و51 إصابة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 53 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المواطن المتوفى، هو زياد محمد خليل عياد، (50 عاماً)، في مستشفى غزة الأوروبي، وهو من سكان مدينة غزة، وكان يعاني من سرطان في الكبد.
التعليقات