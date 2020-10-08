ترامب: بايدن متورط في خيانة أمريكا مع أوباما وكلينتون

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه كان يجب عدم السماح للديمقراطي جو بايدن بالترشح للانتخابات الأمريكية المقرر إقامتها في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



وغرد ترامب عبر (تويتر)، تزامنا مع المناظرة التي أقيمت بين نائبه مايك بنس، والسيناتور، كامالا هاريس، المرشحة لمنصب نائب الرئيس للمرشح الديمقراطي بايدن، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وقال ترامب: "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بخيانة أمريكا"، مشيراً إلى أن بايدن كان يُعارض التخلص من أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق.



وحرص ترامب على الإشادة بأداء نائبه أمام منافسته الديمقراطية في المناظرة، مغرداً "بنس يبلي بلاء حسناً في المناظرة مع هاريس"، واصفاً الأخيرة بأنها "ماكينة" من الأخطاء.



وعلى عكس المناظرة بين ترامب وبايدن، التي شهدت فوضى وسباباً متبادلاً، خرجت مناظرة بنس وهاريس بشكل أكثر تحضراً وهدوءاً.



وتبادل نائب الرئيس الجمهوري والسيناتور الديمقراطية مراراً، عبارات الشكر والاحترام.

رام الله - دنيا الوطن