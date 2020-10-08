حسين الشيخ: نبارك للشيخ مشعل الأحمد الصباح تعيينه وانتخابه ولياً للعهد بالكويت

حسين الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

باركت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، تعيين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد في دولة الكويت.



وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، الوزير حسين الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نبارك للشيخ مشعل الأحمد الصباح تعيينه وانتخابه ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة"



وأضاف: "نتمنى لكويت العرب التقدم والرخاء والاستقرار والأمان".



وبايع مجلس الأمة الكويتي، صباح اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد بالإجماع.