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بشار الأسد يُعلق على تصريحات ترامب بشأن محاولة اغتياله

بشار الأسد يُعلق على تصريحات ترامب بشأن محاولة اغتياله
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنيته السابقة في تصفيته، انعكاساً لسياسة أمريكية تعتمد اللجوء إلى الاغتيال والتصفيات، مشدداً على ضرورة وجود توازن دولي، يردعها أو يعاقبها على "الأعمال الشريرة" التي تمارسها.

وقال الأسد في حديث لوكالة (سبوتنيك)، في هذا الإطار، اليوم الخميس: "الاغتيال يُمثل طريقة عمل أمريكية، فهذا ما يفعلونه دائماً، على مدى عقود، وفي كل مكان، في مناطق مختلفة من العالم، وبالتالي فهو ليس أمراً جديداً".

أمر متوقع من أمريكا

وأضاف الرئيس السوري، "لذلك، ينبغي أن تتذكر دائماً أن هذا النوع من الخطط موجود دائماً ولأسباب مختلفة، وعلينا أن نتوقع ذلك في وضعنا بسوريا، مع وجود هذا الصراع مع الأمريكيين".

وشدد الأسد، "إنهم يحتلون أرضنا ويدعمون الإرهابيين، وبالتالي هذا أمر متوقع.. حتى لو لم يكن لدينا أية معلومات، ينبغي أن يكون ذلك بديهيا".

الطريقة الأمثل لردع الولايات المتحدة

وبخصوص الطريقة المثلى لردع مثل هذه الأعمال، أوضح الرئيس السوري قائلاً: "المسألة لا تتعلق بالحادث نفسه، ولا بالخطة الموضوعة بخصوص هذا الشخص أو هذا الرئيس، بل تتعلق بالسلوك".

وأكد الأسد، أنه "لا شيء سيردع الولايات المتحدة عن ارتكاب هذا النوع من الأعمال الشريرة (الاغتيالات) ما لم يكن هناك توازن دولي، بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة أن تنجو بجريمتها، وإلا فإنها ستستمر في ارتكاب هذا النوع من الأفعال في مختلف المناطق، ولا شيء سيوقفها".

إعلان ترامب عن محاولة تصفية الرئيس السوري

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف لأول مرة، يوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر، أنه حاول تصفية الرئيس السوري
 بشار الأسد في عام 2017.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز)، إنه "كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك".

نظام قطاع الطرق

بدورها، اعتبرت دمشق، أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول استهداف الرئيس السوري بشار الأسد، تدل على أن الإدارة الأمريكية، تعمل وفق "نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم".

فيما أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن سعي الولايات المتحدة الأمريكية، لتغيير الحكم الحالي في سوريا.

وقال نيبينزيا: "سمعنا مؤخراً عن خطط لاغتيال رئيس دولة ذات سيادة، الرئيس بشار الأسد.. ما هذه إن لم تكن سياسة تغيير النظام".

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