الأحمد: اجتماع قيادي برئاسة الرئيس عباس اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الخميس، بأن اجتماعاً قيادياً سيعقد اليوم في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.
أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الخميس، بأن اجتماعاً قيادياً سيعقد اليوم في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه يأمل بأن يتم تحديد موعد لعقد اجتماع "الأمناء العامون" للفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل.
يتبع..
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