الأحمد: اجتماع قيادي برئاسة الرئيس عباس اليوم





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه يأمل بأن يتم تحديد موعد لعقد اجتماع "الأمناء العامون" للفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الخميس، بأن اجتماعاً قيادياً سيعقد اليوم في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.