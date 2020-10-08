طوباس: قوات الاحتلال تداهم بلدة طمون وتقتحم منزل أسير

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة طمون جنوب شرق طوباس، واقتحمت منزل عائلة أسير من البلدة.



وقال رئيس بلدية طمون جلال بني عودة: إن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل عائلة الأسير فايق أحمد محمود بني عودة، وفتشت المنزل، وعاثت فيه خراباً، وصادرت الهواتف الخلوية من المنزل، علماً أن قوات الاحتلال، كانت قد اعتقلت الشاب قبل حوالي شهر، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).



وأضاف بني عودة، أنه خلال عملية اقتحام البلدة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق الجنود خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.