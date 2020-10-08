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وزراء عمل الخليج يبحثون تعزيز التعاون لما بعد (كورونا)

وزراء عمل الخليج يبحثون تعزيز التعاون لما بعد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
عقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون بمشاركة قطر، الأربعاء، اجتماعًا دورياً، بحضور أمين عام المجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس الوفد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالدوحة، محمد حسن العبيدلي، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وتمت مناقشة عرض استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون 2020- 2025، وقرارات
 المجلس الأعلى التي صدرت بشأن مجال العمل، والاطلاع على رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة (كورونا).

وجرى خلال الاجتماع، "استعراض مخرجات اجتماعات مسار مجموعة عمل التوظيف في مجموعة العشرين، ومناقشة مواضيع التعاون الدولي والمسائل المعروضة على الاجتماعات العربية والدولية، كما تم عقد اجتماعات تحضيرية مسبقة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ووكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر منذ 5 حزيران/ يونيو 2017،  بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة مراراً، واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل، في ظل استمرار الأزمة الخليجية.

وأكدت الدوحة، أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت، ومعها سلطنة عُمان بذل جهود وساطة لإتمامه.

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