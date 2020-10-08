حماس تدعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس





وقالت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات صحفية: نعلن تضامننا الكامل مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الــ 74 على التوالي، والذي يواجه بأمعائه الخاوية، سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه.



ودعا القانوع المؤسسات الحقوقية والإنسانية؛ للتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تجديد الإعتقال الإداري بحقه، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، تضامنها مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم 74 على التوالي، ماهر الأخرس.