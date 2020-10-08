حماس تدعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، تضامنها مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم 74 على التوالي، ماهر الأخرس.
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، تضامنها مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم 74 على التوالي، ماهر الأخرس.
وقالت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات صحفية: نعلن تضامننا الكامل مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الــ 74 على التوالي، والذي يواجه بأمعائه الخاوية، سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه.
ودعا القانوع المؤسسات الحقوقية والإنسانية؛ للتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تجديد الإعتقال الإداري بحقه، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى.
ودعا القانوع المؤسسات الحقوقية والإنسانية؛ للتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تجديد الإعتقال الإداري بحقه، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى.
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