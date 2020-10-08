بالإجماع.. مجلس الأمة الكويتي يوافق على تعيين الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد

مجلس الأمة الكويتي

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رام الله - دنيا الوطن

بايع مجلس الأمة الكويتي صباح اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد بالإجماع.



وكانت الأسرة الحاكمة في الكويت، أعلنت أمس الأربعاء، عن هوية ولي العهد الجديد، خلفاً لأمير البلاد، نواف صباح الجابر الصباح، الذي تولى الحكم، عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقام الشيخ نواف بتزكية شقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد.