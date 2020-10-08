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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، خلال عمليات دهم وتفتيش وتخريب منازل المواطنين.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب علي محمد عبيد، عقب اقتحامها قرية العيسوية في القدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وشنت قوات الاحتلال ومخابراته، حملة دهم واعتقالات في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين في البلدة، عرف منهم داود أبو الهوى، ومصطفى أبو الهوى.

فيما واصلت قوات الاحتلال، انتشارها في حي رأس العامود وسلوان لعدة ساعات، عقب ملاحقة مركبة وإطلاق النار باتجاهها الليلة الماضية.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس، واعتقلت الشاب عدوان عامر.

واقتحمت قوات راجلة تابعة لجيش الاحتلال بلدة سبسطية قضاء نابلس، وفتشت عددًا من المنازل، وخلفت خراباً فيها بعد تفتيشها.

وأوضحت مصادر محلية، أن من المنازل التي اقتحمتها قوات الاحتلال، هي: منزل ناهض عقل، ومنزلي عبد الجبار وعماد المجاوران له.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل غاز سام على منازل المواطنين، أثناء انسحابهم باتجاه منطقة المدرج، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، فيما احتجزت عدداً من الشبان لعدة ساعات.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية الجلمة شمال شرق جنين، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة أحياء، ونصبت الكمائن، وأقامت الحواجز، وسيرت آلياتها في خطوات استفزازية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب صالح نزال (36 عاماً)، على حاجز طيار قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وهو من سكان المدينة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت المدرس رسمي شفيق القيسية (42 عاماً).

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير الطبيب زيد أبو دية في الظاهرية، ومنزل جيفارا النمورة في بلدة دورا جنوب الخليل، وحطمت محتوياتهما.

واقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت حمدي أحمد الطيطي (21 عاماً)، والطالب في الثانوية العامة محمود يوسف ماضي (18 عاماً) بعد تفتيش منزليهما.

ووفق تقرير دوري، يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال أيلول/ سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزاً.

ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطناً، واحتجزاز (33) آخرين.

وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكاً على التوالي.

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