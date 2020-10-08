قطر تطلب رسمياً من واشنطن شراء طائرات (إف- 35)



وأشارت الوكالة إلى أن سعر طائرة (F-35A)، الجيل الخامس من الطائرة الشبح، يقدر بنحو 80 مليون دولار، مضيفةً أن المفاوضات لعقد مثل هذه الصفقات،يستغرق في العادة سنوات عدة.



وأكدت على العلاقات الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وذكرت في هذا السياق، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان التقى الشهر الماضي نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، في ظل توجه أميركي لإعلان قطر حليفاً استراتيجياً من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة رويترز: "إن قطر قدمت طلباً رسمياً للولايات المتحدة لشراء مقاتلات (إف- 35- الشبح) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية".ونقلت الوكالة اليوم عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة، أن متحدثاً باسم الخارجية الأميركية قال: "إن بلاده لا تؤكد أو تعلق على مقترحات مبيعات دفاعية إلى أن يتم إبلاغ الكونغرس بها، وأن قطر قدمت طلب اقتناء هذه الطائرات المتطورة خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما نقل موقع (الجزيرة- نت).