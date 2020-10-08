الكيلة: نُرجح ارتفاعاً بمؤشر تفشي (كورونا) بالأيام المقبلة وأسرّة المستشفيات مشغولة بشكل كبير





وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه "أصبح لدينا حالات تتوفى بالفيروس دون أن تعاني من أمراض مزمنة أخرى"، بسبب أن الحالات تأتي في وقت متأخر إلى المستشفيات.





وحذرت الكيلة من تصاعد وتيرة الإصابة بالفيروس، وأعداد الوفيات المتزايد كل يوم.



وقالت: نرجح ارتفاعاً في مؤشر تفشي وباء (كورونا) في الأيام القادمة، وخطورة في حصر انتشاره، خاصة قبيل دخول فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.



وشددت وزير الصحة على أن الأسرّة في مشافي الوطن باتت مشغولة بشكل كبير بالمصابين بفيروس (كورونا)، ما يشكل أزمة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تأمين أعداد كافية من المسحات للأشهر الثلاثة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الخميس: إن فلسطين تسجل ارتفاعاً في نسبة الوفيات.