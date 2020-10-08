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شؤون فلسطينية

حالة الطرق: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

حالة الطرق: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور بقطاع غزة، أن حركة المرور، هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الإدارة إلى إستمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، ما عدا سوق الزاوية في مدينة غزة، واستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحاً بشكل يومي.

وطالبت قائدي المركبات، بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.

وأكدت أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك والأخرين للخطر، وفي حال وقوع حادث سير، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكن التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 107.

وأضافت، أنه تم تسجيل حادثي سير لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنهما إصابتان إلى جانب الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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