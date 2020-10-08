البرازيل تتجاوز خمسة ملايين إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت البرازيل، مساء أمس الأربعاء، مستوى خمسة ملايين إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، بينما تقترب حصيلة الوفيات من 150 ألف حالة.



وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 31553، ليصل العدد الإجمالي إلى 5000694 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتأتي هذه الحصيلة، بعد أن سجلت البرازيل يوم 4 تشرين الاول/ أكتوبر 8456 حالة، وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 11946، وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر 41906.



كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنها رصدت 734 وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا) خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 148228 حالة.



وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر 365 وفاة، وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر323 حالة، وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر 819.



وسجلت البرازيل، ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.