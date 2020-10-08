الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويفتش منازل بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين وفتشت عدة منازل بالخليل.



وافادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت المدرس رسمي شفيق القيسية (42 عاماً)، ومن مخيم العروب شمال الخليل، وحمدي أحمد الطيطي (21 عاماً)، وطالب الثانوية العامة محمود يوسف ماضي (18 عاماً) بعد تفتيش منزليهما، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما داهمت منزل الأسير الطبيب زيد ابو دية في الظاهرية، ومنزل جيفارا النمورة في بلدة دورا جنوب الخليل، وحطمت محتوياتهما.