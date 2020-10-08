تعرف على أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الأسواق في قطاع غزة، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في ظل الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع ظروف جائحة (كورونا) منذ آذار/ مارس الماضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
وجاءت أسعار اللحوم صباح اليوم، وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني، المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة كالتالي:
أسعار اللحوم:
عجل: 40 شيكل
عرض مدينة اللحوم:
عجل كبير: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
أسعار الدجاج:
حي: 1ك = 10.5 – 11 شيكل
فخذ: 13 شيكل
دبوس: 15 شيكل
صدر: 24 – 25 شيكل
ستيك: 25 شيكل
شيش: 24 شيكل
جناح: 10 شيكل
كبدة: 18 شيكل
أسعار الحبش:
حي: 1ك = 10 شيكل
صدر: 18 شيكل
فخذ بدون ظهر (انثى) 13.5 شيكل
فخذ بظهر (انثى) 11.5 شيكل
فخذ بدون ظهر (ذكر) 12.5 شيكل
فخذ بظهر (ذكر) 10.5 شيكل
جناح: 7 شيكل
كبدة: 14 شيكل
أسعار الأسماك الطازجة:
سردينة: 1ك = 8 – 10 شيكل
سلطعون: 1ك = 7 شيكل
فريدي 1ك : 25 شيكل
دنيس: 1ك = 33 شيكل
كلماري: 1ك = 35 شيكل
غزلان: 35 شيكل
سويسي: 32 شيكل
جمبري: 45 شيكل
سلفوح: 27 شيكل
شهدت الأسواق في قطاع غزة، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في ظل الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع ظروف جائحة (كورونا) منذ آذار/ مارس الماضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
وجاءت أسعار اللحوم صباح اليوم، وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني، المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة كالتالي:
أسعار اللحوم:
عجل: 40 شيكل
عرض مدينة اللحوم:
عجل كبير: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
أسعار الدجاج:
حي: 1ك = 10.5 – 11 شيكل
فخذ: 13 شيكل
دبوس: 15 شيكل
صدر: 24 – 25 شيكل
ستيك: 25 شيكل
شيش: 24 شيكل
جناح: 10 شيكل
كبدة: 18 شيكل
أسعار الحبش:
حي: 1ك = 10 شيكل
صدر: 18 شيكل
فخذ بدون ظهر (انثى) 13.5 شيكل
فخذ بظهر (انثى) 11.5 شيكل
فخذ بدون ظهر (ذكر) 12.5 شيكل
فخذ بظهر (ذكر) 10.5 شيكل
جناح: 7 شيكل
كبدة: 14 شيكل
أسعار الأسماك الطازجة:
سردينة: 1ك = 8 – 10 شيكل
سلطعون: 1ك = 7 شيكل
فريدي 1ك : 25 شيكل
دنيس: 1ك = 33 شيكل
كلماري: 1ك = 35 شيكل
غزلان: 35 شيكل
سويسي: 32 شيكل
جمبري: 45 شيكل
سلفوح: 27 شيكل
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