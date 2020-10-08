تعرف على أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت الأسواق في قطاع غزة، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في ظل الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع ظروف جائحة (كورونا) منذ آذار/ مارس الماضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وجاءت أسعار اللحوم صباح اليوم، وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني، المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة كالتالي:



أسعار اللحوم:



عجل: 40 شيكل



عرض مدينة اللحوم:



عجل كبير: 36 شيكل



بتلو: 40 شيكل



أسعار الدجاج:



حي: 1ك = 10.5 – 11 شيكل



فخذ: 13 شيكل



دبوس: 15 شيكل



صدر: 24 – 25 شيكل



ستيك: 25 شيكل



شيش: 24 شيكل



جناح: 10 شيكل



كبدة: 18 شيكل



أسعار الحبش:



حي: 1ك = 10 شيكل



صدر: 18 شيكل



فخذ بدون ظهر (انثى) 13.5 شيكل



فخذ بظهر (انثى) 11.5 شيكل



فخذ بدون ظهر (ذكر) 12.5 شيكل



فخذ بظهر (ذكر) 10.5 شيكل



جناح: 7 شيكل



كبدة: 14 شيكل



أسعار الأسماك الطازجة:



سردينة: 1ك = 8 – 10 شيكل



سلطعون: 1ك = 7 شيكل



فريدي 1ك : 25 شيكل



دنيس: 1ك = 33 شيكل



كلماري: 1ك = 35 شيكل



غزلان: 35 شيكل



سويسي: 32 شيكل



جمبري: 45 شيكل



سلفوح: 27 شيكل