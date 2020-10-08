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تعرف على أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس

تعرف على أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الأسواق في قطاع غزة، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في ظل الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع ظروف جائحة (كورونا) منذ آذار/ مارس الماضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وجاءت أسعار اللحوم صباح اليوم، وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني، المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة  كالتالي:

أسعار اللحوم:

عجل: 40 شيكل

عرض مدينة اللحوم:

عجل كبير: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

أسعار الدجاج:

حي: 1ك = 10.5 – 11 شيكل

فخذ: 13 شيكل

دبوس: 15 شيكل

صدر: 24 – 25 شيكل

ستيك: 25 شيكل

شيش: 24 شيكل

جناح: 10 شيكل

كبدة: 18 شيكل

أسعار الحبش:

حي: 1ك = 10 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخذ بدون ظهر (انثى) 13.5 شيكل

فخذ بظهر (انثى) 11.5 شيكل

فخذ بدون ظهر (ذكر) 12.5 شيكل

فخذ بظهر (ذكر) 10.5 شيكل

جناح: 7 شيكل

كبدة: 14 شيكل

أسعار الأسماك الطازجة:

سردينة: 1ك = 8 – 10 شيكل

سلطعون: 1ك = 7 شيكل

فريدي 1ك : 25 شيكل

دنيس: 1ك = 33 شيكل

كلماري: 1ك = 35 شيكل

غزلان: 35 شيكل

سويسي: 32 شيكل

جمبري: 45 شيكل

سلفوح: 27 شيكل

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