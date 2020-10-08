إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال بلدة سبسطية بمدينة نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة فجرا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أن قوات الاحتلال، داهمت منزل المواطن ناهض عقل، وحطمت محتوياته.