دولي

ترامب: ينبغي سحب القوات الأميركية من أفغانستان بنهاية العام

ترامب: ينبغي سحب القوات الأميركية من أفغانستان بنهاية العام
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "ينبغي لبلاده سحب ما تبقى من جنودها في أفغانستان قبل نهاية العام الجاري".

وقال ترامب على (تويتر) "ينبغي علينا إعادة العدد الصغير المتبقي من رجالنا ونسائنا الشجعان، الذين يخدمون في أفغانستان إلى الديار بحلول عيد الميلاد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، قد قال: إن الولايات المتحدة، ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل، ليقدم مزيداً من التفاصيل حول وتيرة ونطاق الانسحاب من أطول حرب أميركية.

وأضاف أوبراين، متحدثاً في مناسبة بجامعة نيفادا في لاس فيغاس "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه، كان هناك أكثر من 10000 جندي أميركي في أفغانستان. وحتى اليوم، يوجد أقل من 5000 جندي، وسيصل العدد إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل".

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