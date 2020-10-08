شؤون فلسطينية

مدير "الصحة العالمية" بفلسطين:يجب توفير الدعم اللازم لتمكين الطواقم الصحية بالقطاع من أداء دورها

مدير "الصحة العالمية" بفلسطين:يجب توفير الدعم اللازم لتمكين الطواقم الصحية بالقطاع من أداء دورها
رام الله - دنيا الوطن
أثنى مدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين، د. جيلارد روكنشوب على جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة (كورونا) في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عمل مع وكيل الوزارة، د. يوسف أبو الريش لمناقشة مستجدات الوضع الصحي.

وقال جيلارد: إن وزارة الصحة نجحت في محاصرة الفيروس لفترة طويلة، فقد عمل الجميع بصورة جيدة الأمر الذي يتطلب توفير الدعم اللازم لتمكين الطواقم الصحية من أداء دورها على أكمل وجه خاصة زيادة المسحات المخبرية.

بدوره استعرض أبو الريش الإجراءات والسياسات التي نفذتها وزارة الصحة لمواجهة الجائحة رغم ما يعانيه قطاع غزة من وضع صحي مرهق جراء الأزمات والظروف التي عصفت خلال السنوات الاخيرة.

وأوضح أن الوزارة نجحت في كسب الوقت من خلال تاخير دخول الفيروس الى المناطق السكنية، حيث عملت على تعظيم الجهوزية على مستوى التجهيزات الطبية وتدريب الطواقم الطبية وتجهيز مراكز الحجر الصحي.

وأضاف: أن ملف أزمة (كورونا) ليس هو العنوان فقط فيما يتعلق بتوفير الدعم والمساندة بل هناك أزمة متواصلة شكلت لسنوات عبئا على العمل الصحي والتي هي أزمة نقص الادوية والمهام الطبية، حيث من غير المعقول تقديم رعاية صحية ونحن نعاني من عجز دوائي في عديد الاصناف الهامة خاصة مرضى السرطان وفقر الدم وأدوية الرعاية الأولية ومرضى الفشل الكلوي وأصناف الحليب العلاجي للاطفال.


أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية ويداهم قرية الجلمة شمال شرق جنين

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية ويداهم قرية الجلمة شمال شرق جنين

&#34;الزراعة&#34; بغزة تفتتح موسم الزيتون وتشغيل المعاصر

"الزراعة" بغزة تفتتح موسم الزيتون وتشغيل المعاصر

إتلاف 442 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

إتلاف 442 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

لجنة الطوارئ: 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

لجنة الطوارئ: 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 155 منشأة وتوجه التنبيه لـ 14 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 155 منشأة وتوجه التنبيه لـ 14 أخرى

لمدة ثلاثة أشهر.. الاحتلال يمنع أحد أعضاء إقليم فتح بالقدس من دخول الضفة

لمدة ثلاثة أشهر.. الاحتلال يمنع أحد أعضاء إقليم فتح بالقدس من دخول الضفة

جنين: إغلاق قرية رمانة ثلاثة أيام بسبب تفشي فيروس (كورونا)

جنين: إغلاق قرية رمانة ثلاثة أيام بسبب تفشي فيروس (كورونا)

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مدير &#34;الصحة العالمية&#34; بفلسطين:يجب توفير الدعم اللازم لتمكين الطواقم الصحية بالقطاع من أداء دورها

مدير "الصحة العالمية" بفلسطين:يجب توفير الدعم اللازم لتمكين الطواقم الصحية بالقطاع من أداء دورها

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية ويداهم قرية الجلمة شمال شرق جنين

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية ويداهم قرية الجلمة شمال شرق جنين

&#34;الزراعة&#34; بغزة تفتتح موسم الزيتون وتشغيل المعاصر

"الزراعة" بغزة تفتتح موسم الزيتون وتشغيل المعاصر

إتلاف 442 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

إتلاف 442 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 155 منشأة وتوجه التنبيه لـ 14 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 155 منشأة وتوجه التنبيه لـ 14 أخرى

لمدة ثلاثة أشهر.. الاحتلال يمنع أحد أعضاء إقليم فتح بالقدس من دخول الضفة

لمدة ثلاثة أشهر.. الاحتلال يمنع أحد أعضاء إقليم فتح بالقدس من دخول الضفة

مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين جنوب نابلس

قوات الاحتلال تعتقل شابًا بعد مطاردة مركبته في القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابًا بعد مطاردة مركبته في القدس

منوعات

كيفانش تاتليتوغ متهم بتعنيف زوجته

كيفانش تاتليتوغ متهم بتعنيف زوجته

حقيقة صدور قرار بمنع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السُّعُودية

حقيقة صدور قرار بمنع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السُّعُودية

مطربة سورية تثير الجدل بدعوتها بعدم الإنجاب في مخيمات اللاجئين

مطربة سورية تثير الجدل بدعوتها بعدم الإنجاب في مخيمات اللاجئين

صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل: اتقي الله

صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل: اتقي الله

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته &#34;كنز&#34;.. ومتابعوه: شبهك جدا

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته "كنز".. ومتابعوه: شبهك جدا

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. &#34;إنتي أختهم&#34;

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. "إنتي أختهم"

شاهد الفيديو الأول من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شاهد الفيديو الأول من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شاهد: حملة مقاطعة ضد نجوم بوليوود لاتهامهم بالتسبب بانتحار الفنان سوشانت راجبوت

شاهد: حملة مقاطعة ضد نجوم بوليوود لاتهامهم بالتسبب بانتحار الفنان سوشانت راجبوت

حسن يوسف يرد على جدل تقديم &#34;البابا شنودة&#34; في مسلسل

حسن يوسف يرد على جدل تقديم "البابا شنودة" في مسلسل

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

عربي

الأردن: استعدادات للجيش لتنفيذ حظر شامل بالبلاد اعتباراً من فجر الجمعة

الأردن: استعدادات للجيش لتنفيذ حظر شامل بالبلاد اعتباراً من فجر الجمعة

لبنان: تحديد 15 أكتوبر لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديد

لبنان: تحديد 15 أكتوبر لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديد

تونس: فرض حظر تجول بولايات &#34;تونس الكبرى&#34; لمواجهة تفشي (كورونا)

تونس: فرض حظر تجول بولايات "تونس الكبرى" لمواجهة تفشي (كورونا)

دولة عربية تُسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)

دولة عربية تُسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)