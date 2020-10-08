الأردن: استعدادات للجيش لتنفيذ حظر شامل بالبلاد اعتباراً من فجر الجمعة





كما سُجلت تسع وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 131 وفاة.



رام الله - دنيا الوطنتستعد الحكومة الأردنية لتنفيذ حظر شامل في البلاد، اعتباراً من فجر غد الجمعة إلى صباح الأحد.يأتي ذلك في إطار محاولات السلطات، السيطرة على الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، وانتشار بؤر ساخنة للمرض في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وبدأت قوات الجيش، صباح أمس، الانتشار في محافظات ومناطق المملكة، لضمان تنفيذ قرار حظر التجول الشامل.وسجل الأردن يوم الأربعاء، 1199 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 20200 حالة.