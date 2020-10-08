شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية ويداهم قرية الجلمة شمال شرق جنين

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية ويداهم قرية الجلمة شمال شرق جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، شابا من مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صالح نزال (36 عاما)، على حاجز طيار قرب المدخل الشرقي  لمدينة قلقيلية.

من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قرية الجلمة شمال شرق جنين، وذلك لليوم الثالث على التوالي .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة أحياء ونصبت الكمائن وأقامت الحواجز وسيرت ألياتها في خطوات استفزازية دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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