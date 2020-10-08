لبنان: تحديد 15 أكتوبر لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديد

الرئيس اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

حدد الرئيس اللبناني، ميشال عون تاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد.



يأتي ذلك بعد فشل محاولة أولى قبل شهر، لتشكيل حكومة "مستقلين"، يطالب بها الشارع والأسرة الدولية.



وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على (تويتر): إن "الرئيس عون حدد يوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة".



وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب اعتذر في 26 أيلول/سبتمبر، عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة في ظل خلافات بين الفرقاء على الحقائب الوزارية.