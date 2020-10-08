تونس: فرض حظر تجول بولايات "تونس الكبرى" لمواجهة تفشي (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت السلطات التونسية، فرض حظر تجول في ولايات "تونس الكبرى"، بداية من اليوم الخميس ولمدة 15 يوما، ضمن لوقف انتشار فيروس (كورونا).



وعقدت لجان مجابهة الكوارث في ولايات تونس الكبرى، وهي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، اجتماعا لإقرار حظر التجول.



وقال والي تونس، الشاذلي بوعلاق، في تصريح صحفي الأربعاء: إن قرار فرض حظر تجوال "تم اقتراحه خلال اجتماع عقده وزير الصحة، فوزي مهدي، الثلاثاء، مع ولاة إقليم تونس الكبرى، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأعلنت وزارة الصحة التونسية، يوم الأربعاء، أن 14 ولاية من أصل 24 تجاوزت المعدلات العادية للإصابة بفيروس (كورونا).



وتزايدت وتيرة انتشار الفيروس بتونس في الفترة الأخيرة، فحتى الأربعاء بلغ إجمالي الإصابات 24542 و542، منها 364 وفاة.