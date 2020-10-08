فرنسا: رقم قياسي جديد بعدد إصابات (كورونا) وماكرون يلوح بفرض قيود جديدة

وهذا الرقم القياسي، هو الثاني خلال خمسة أيام، في وقت بلغت الحالات في المستشفيات أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.





وقال ماكرون في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية في فرنسا: "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة... ستكون هناك قيود جديدة"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



ولوح ماكرون بفرض قيود جديدة لاحتواء الجائحة تضاف إلى إجراءات تطبقها الحكومة، بالفعل مثل إجبار الحانات على الإغلاق في العاشرة مساء بالمدن الكبرى بما في ذلك العاصمة باريس.



هذا الرقم القياسي، جعل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعلن إن البلاد ستفرض قيوداً جديدة لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد حالات العدوى الجديدة بوباء (كوفيد-19) بلغت 19 ألف حالة.