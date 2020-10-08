إسرائيل: إقرار تمديد مفعول حالة الطوارئ حتى 13 من الشهر الجاري



وأكد أنه لن يتيح أن ينجر الملايين إلى هوة الفقر واليأس، بسبب خطوات خاطئة، تقضي بإغلاق أماكن عمل لا تستقبل الجمهور ومصالح تجارية، يعمل فيها أقل من عشرة مستخدمين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتعقيباً، شدد ديوان رئاسة الوزراء، على حتمية هذا الإغلاق الصحي في هذه الفترة، خصوصاً وأنه أفضى إلى تراجع أولي في تفشي الوباء.





وجاء في بيان صادر عن الديوان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يخضع للضغوط، سواء أكانت من داخل الحكومة أو من خارجها، معتبراً ذلك بمثابة محاولة لتجنيد أصوات المنتخبين على حساب صحة الجمهور.



وانتقد نائب وزير الصحة، يؤاف كيش، أقوال كاتس، قائلاً: إن الخروج من الإغلاق مرة واحدة، كما كان بعد الموجة الاولى من اجتياح الفيروس كان خطأ جسيماً.

رام الله - دنيا الوطنأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأنظمة اللازمة لتمديد حالة الطوارئ الخاصة، والتي تسمح لها بتقييد حقي التظاهر والعبادة، حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل 13 من الشهر الحالي.جاء ذلك، في استفتاء هاتفي قبل منتصف الليلة الماضية، فيما صوّت الوزير يزهار شاي من (أزرق أبيض)، ضد إقرار هذه الأنظمة.من جهته، اتهم وزير المالية، يسرائيل كاتس، وزارة الصحة، باتخاذ قرارات غير صحيحة، وإغلاق المرافق الاقتصادية دون تمييز بين أماكن العمل المختلفة، ودون مبرر.